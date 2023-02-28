В одном из районов Владивостока запретят парковаться

Теперь парковаться нельзя будет от дома по улице Заречная, 15 до Заречной, 37. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые дорожные знаки появятся на улице Заречной во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Новую схему дорожного движения на участке утвердило управление дороге администрации города. Совсем скоро здесь появятся новые знаки, подкрепленные информационными табличками. Надобность возникла после мониторинга обстановки. Предполагается, что на отдельных участках улицы будет организован свободный проезд автомобилей из-за ограничения стоянки.

Новая схема движения. Фото: Администрация Владивостока

Теперь парковаться нельзя будет от дома по улице Заречная, 15 до Заречной, 37. Под каждым новым знаком появится и соответствующая табличка дополнительной информации «Работает эвакуатор». Об этом рассказали специалисты администрации Владивостока.

Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к нововведениям и быть внимательными, а также строго соблюдать требования знаков дорожного движения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.