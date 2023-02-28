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28 февраля 2023 6:56

На улице во Владивостоке нашли труп ребенка

Следственный комитет завел уголовное дело по факту смерти
Анна СОБОЛЬ
Несчастный случай произошел во вторник, 28 февраля.

Несчастный случай произошел во вторник, 28 февраля.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владивостоке расследуют гибель ребенка. Информацию о том, что на Хабаровской обнаружен труп, подтвердили в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Несчастный случай произошел во вторник, 28 февраля. На улице Хабаровской найдено тело 10-летнего мальчика без признаков жизни. Причины и обстоятельства смерти еще предстоит выяснить специалистам. Следком уже завел уголовное дело по факту смерти. Личность ребенка установили. О том, как именно погиб школьник, в ведомстве не уточнили.

Редакция «Комсомолки» продолжит следить за развитием событий.

Не так давно «КП – Владивосток» сообщала, что на улице во Владивостоке очевидцы обнаружили труп мужчины. Произошло все на Шилкинской, 21. Местные рассказали об этом в социальных сетях.

Накануне еще одна страшная трагедия произошла на железнодорожных путях в Приморье, на участке Смоляниново – Новонежино. Мужчина заметил рядом с рельсами тело, а когда подошел ближе, увидел, что оно еще и обезглавлено.

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