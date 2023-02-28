На улице во Владивостоке нашли труп ребенка

Несчастный случай произошел во вторник, 28 февраля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владивостоке расследуют гибель ребенка. Информацию о том, что на Хабаровской обнаружен труп, подтвердили в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Несчастный случай произошел во вторник, 28 февраля. На улице Хабаровской найдено тело 10-летнего мальчика без признаков жизни. Причины и обстоятельства смерти еще предстоит выяснить специалистам. Следком уже завел уголовное дело по факту смерти. Личность ребенка установили. О том, как именно погиб школьник, в ведомстве не уточнили.

Редакция «Комсомолки» продолжит следить за развитием событий.

Не так давно «КП – Владивосток» сообщала, что на улице во Владивостоке очевидцы обнаружили труп мужчины. Произошло все на Шилкинской, 21. Местные рассказали об этом в социальных сетях.

Накануне еще одна страшная трагедия произошла на железнодорожных путях в Приморье, на участке Смоляниново – Новонежино. Мужчина заметил рядом с рельсами тело, а когда подошел ближе, увидел, что оно еще и обезглавлено.

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