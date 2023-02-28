Девять модульных котельных планирует закупить Примтеплоэнерго в 2023 году

АМК Примтеплоэнерго. Фото: предоставлены пресс-службой Примтеплоэнерго

Девять автоматизированных модульных котельных планирует закупить Примтеплоэнерго в 2023 году для улучшения качества теплоснабжения абонентов предприятия на территории Приморья. Как сообщил генеральный директор Примтеплоэнерго Владимир Малюшицкий, в первую очередь планируется установить три автоматизированные модульные котельные на замену изношенных угольных объектов в селах Екатериновка и Владимиро-Александровское Партизанского округа, переданных Примтеплоэнерго накануне текущего отопительного периода в ветхом состоянии. Также современная модульная котельная будет установлена в пригороде Владивостокского городского округа.

– Автоматизированные котельные обеспечат надежное и качественное теплоснабжение абонентам указанных территорий уже в следующем отопительном периоде, – уточнил Владимир Малюшицкий.

По его словам, также планируется закупить еще пять автоматизированных объектов теплоснабжения для Михайловского, Спасского муниципальных районов и Артемовского городского округа.

По информации Владимира Малюшицкого, автоматизированные модульные котельные эффективно используются на всей территории Приморья.

– В филиалах предприятия установлено свыше 170 автоматизированных модульных котельных, которые не только компактны и практичны в эксплуатации, но и бесшумны, могут располагаться вблизи жилых домов, сокращая протяженность тепловых сетей и снижая теплопотери при транспортировке тепловой энергии, – рассказал генеральный директор предприятия.

Средства на приобретение модульных котельных предусмотрены краевыми субсидиями в рамках реализации мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края.

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