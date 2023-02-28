В Приморском крае открыли современный ФАП на месте сгоревшего медпункта

ФАП построили по программе «Модернизации первичного звена здравоохранения». Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Единственное учреждение здравоохранения в селе Душкино демонтировали после пожара еще в 2021 году. Теперь на его месте открыли новый, светлый и комфортный фельдшерско-акушерский пункт. 28 февраля его посетил Олег Кожемяко, губернатор Приморского края. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

ФАП построили по программе «Модернизации первичного звена здравоохранения». Больше 500 жителей самого крупного села Находкинского городского округа теперь имеют возможность получить медицинскую помощь в современных условиях.

– Сейчас в современном медпункте пациенты могут пройти вакцинацию и диспансеризацию, снять ЭКГ, измерить артериальное давление, получить справку или рецепт, пройти лечение. Также здесь можно приобрести лекарства, – рассказал главврач Андрей Кузьмин.

Олег Кожемяко считает, что ФАП станет хорошим подспорьем для жителей села. Он также добавил, что в 2023 году в крае построят еще несколько подобных медучреждений.

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