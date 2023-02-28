Прокуратура заинтересовалась состоянием дорог в Приморском крае

Один из водителей не справился с управлением на скользком участке и улетел в овраг. Фото: прокуратура Приморского края.

В социальных сетях жители Приморского края поделились видео, на котором засняли ужасное состояние дороги Рощино – Восток в Красноармейском районе. Кадрами заинтересовалась прокуратура и организовала проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На 24-м километре дороги образовался ледяной накат. При этом кюветы, которые должны отводить воду с дороги, заполнены до самого края водой. Один из водителей не справился с управлением на скользком участке и улетел в овраг, где машина чуть не утонула.

Прокурор района внес представление директору филиала «Пожарский» АО «Примавтодор». После вмешательства ведомства дорогу посыпали, а рядом установили предупреждающие знаки. Работы на проблемном участке продолжаются и находятся под контролем прокуратуры.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что за праздничные выходные в Приморье задержали свыше 200 нетрезвых водителей. Более того, на дорогах региона произошло 177 аварий, 18 из них – с пострадавшими, две – с летальным исходом.

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