Обычной погода во Владивостоке 1 марта была холодной.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В среду, 1 марта, Приморье окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. Синоптики обещают краю день преимущественно без осадков, ветер возьмет направление с северо-запада, а воздух сегодня прогреется до пяти градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
В дальневосточной столице к вечеру ожидается небольшой снег, умеренный до сильного северо-западный ветер. Температура воздуха +1...+3°C.
В соседнем Уссурийске теплее: +2...+4°C. Переменная облачность и без осадков, а ветер слабый до умеренного.
В Находке до 5 градусов тепла и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный.
Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 1 марта была холодной. Минимальная температура воздуха отмечалась в 1971 году и составила -20,8°С. Максимальная температура воздуха +6,8°С отмечалась в 1998 и 2019 годах.
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