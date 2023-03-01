Обычной погода во Владивостоке 1 марта была холодной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 1 марта, Приморье окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. Синоптики обещают краю день преимущественно без осадков, ветер возьмет направление с северо-запада, а воздух сегодня прогреется до пяти градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице к вечеру ожидается небольшой снег, умеренный до сильного северо-западный ветер. Температура воздуха +1...+3°C.

В соседнем Уссурийске теплее: +2...+4°C. Переменная облачность и без осадков, а ветер слабый до умеренного.

В Находке до 5 градусов тепла и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 1 марта была холодной. Минимальная температура воздуха отмечалась в 1971 году и составила -20,8°С. Максимальная температура воздуха +6,8°С отмечалась в 1998 и 2019 годах.

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