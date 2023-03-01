Причина отключений 0 плановый ремонт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владивостоке некоторые улицы останутся без холодной воды в среду, 1 марта. Об этом сообщает Примводоканал. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, отключения начнутся с 9 часов утра. Холодная вода перестанет поступать в дома по следующим улицам:

1-я Поселковая, 32;

2-я Поселковая, 30, 32, 34, 42.

Водоснабжение возобновится в 19 часов. Причина отключений – плановые ремонтные работы.

Как ранее сообщала «КП – Владивосток», волна отключений воды накрыла Владивосток в конце февраля. Водоснабжение в домах отсутствовало также по причине планового ремонта.

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