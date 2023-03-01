Мощный пожар уничтожил завод по переработке шин на площади 500 квадратных метров в Уссурийске

Тушили возгорание почти 50 человек. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Крупный пожар разгорелся в цеху по утилизации резины в Уссурийске. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью, тревожный звонок о пожаре поступил специалистам 28 февраля почти в пять часов утра. Спустя шесть минут спасатели уже были на месте.

Огонь полностью уничтожил складское помещение, здание утилизационного цеха пострадало частично. Пламя не перекинулось на рядом стоящее продуктовое хранилище. Никто не погиб и не пострадал.

Причина возгорания пока неизвестна, дознаватели МЧС России выясняют, что могло вызвать пожар. Тушили огонь 42 человека личного состава с помощью девяти машин.

Напомним, что власти Приморья рассказали, когда в крае начнется пожароопасный сезон.

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