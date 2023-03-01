Четыре вертолета Mи-8 получит Чукотка до конца 2024 года

Воздушный транспорт смогут использовать для проведения аварийно-спасательных работ. Фото: Андрей МАЛАХОВ

Четыре вертолета Ми-8 от авиакомпании «Аврора» доставят на Чукотку в ближайшие пару лет. Из них два воздушных судна автономный округ должен получить уже в 2023 году, а другие – до конца 2024 года. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Как сообщили в правительстве Чукотки, в авиапарк региональной компании уже входят восемь вертолетов Ми-8, но, несмотря на это, автономный округ до сих пор нуждается в новых воздушных суднах. Связано это с тем, что данный транспорт – это единственное средство, чтобы поддерживать связь между некоторыми населенными пунктами с районными центрами и Анадырем.

В окружном департаменте промышленной политики рассказали, что будут переданы вертолеты в рамках программы развития авиатранспортной отрасли РФ:

– Обновление парка воздушных судов в Чукотском автономном округе позволит улучшить стандарты обслуживания местных авиалиний и обеспечить оперативную доставку пассажиров и грузов на региональном уровне.

Следует отметить, что вертолеты оборудуют узлами для крепления внешней подвески, чтобы перевозить грузы. Транспорт смогут использовать и для проведения аварийно-спасательных работ, ведь внутри конструкции предусмотрена возможность установки медицинских модулей.

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