В министерстве ГОЧС по Приморью объяснили, почему не прошла проверка системы оповещения

Новая дата проверки пока неизвестна. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В среду, 1 марта, во Владивостоке должны были провести проверку системы оповещения, однако жители и гости города так и не услышали звуки сирен. В министерстве ГОЧС по Приморью рассказали о причине отмены мероприятия, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как поделились в пресс-службе ведомства, проверку системы оповещения отменили из-за хакерских атак, которые зафиксировали в некоторых регионах страны 22 и 28 февраля. Через каналы теле- и радиовещания передавали информацию об угрозе воздушной опасности, которая оказалась ложной.

Из-за хакерских атак на серверы средств массовой информации проверку отменили и на Камчатке, о чем рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Планировалось, что 1 марта в 10:40 должны прозвучать сирены и сигнал «Внимание всем!». Когда все-таки состоится проверка, пока неизвестно, дату озвучат позже.

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