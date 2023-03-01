Приморцы тратят кешбэк на связь и наушники

Исследование провели в компании. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Цифровая экосистема ПАО «МТС» подтвердила лидерство в сфере B2B-телекома по итогам 2022 года в двух сегментах: компания занимает наибольшую долю рынка межмашинного взаимодействия и интернета вещей, а также публично объявленных проектов Private LTE среди российских операторов мобильной связи, по оценке аналитического агентства ONSIDE. Тенденция на рост подключений устройств на сети интернета вещей сохраняется и в Приморском крае, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на исследовательское бюро ONSIDE.

Согласно расчетам, по итогам 2022 года МТС обеспечила 47% от общего объема подключений на рынке интернета вещей – за год прирост абонентской базы составил 22,8%. Всего сегмент M2M/IoT-подключений операторов мобильной связи за год вырос на 28,8%, до 14,3 млн подключений.

По данным ONSIDE, всего за предыдущий год количество подключенных IoT-устройств в России достигло 70,1 млн шт., а затраты государства и бизнеса на внедрение решений на базе технологий интернета вещей и межмашинного взаимодействия составили почти 114 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее. Самыми распространенными сценариями использования М2М и IoT-технологий в 2022 году стали системы безопасности, подключенные камеры видеонаблюдения, интеллектуальные системы для транспорта и умные системы учета.

– В Приморском крае за минувший год МТС реализовала целый ряд проектов в сфере IoT. Так, датчики «Цельсиум», работающие на базе технологии интернета вещей, ведут мониторинг микроклимата во Владивостокском роддоме № 3. В сфере энергетики, ЖКХ и недвижимости Приморья также наблюдается быстрый рост подключений устройств IoT. Число умных счетчиков выросло за 2022 год больше чем на треть, в основном новые подключения пришлись на электросетевые компании, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Аналитики также подсчитали, что за 2022 год рынок выделенных LTE-сетей (Private LTE) вырос на 20%, до 1,5 млрд с 1,2 млрд рублей. Среди публично объявленных проектов, наибольшее число выделенных коммерческих сетей LTE развернуто компанией МТС – 12 сетей, или 37% от всех проектов на рынке.

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