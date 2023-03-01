Более 20 миллионов рублей не выплатили работникам стройфирмы во Владивостоке

Заведено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одна из строительных компаний во Владивостоке задолжала 75 сотрудникам зарплату. Прокуратура Советского района организовала проверку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сумма задолженности составила более 20 миллионов за период с июня по октябрь. Гендиректору организации внесли представление, после чего сотрудникам в полном объеме вернули деньги.

По материал проверки было заведено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации). Виновнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела.

Похожая ситуация ранее произошла с 227 сотрудниками ВПОПАТ № 1. В январе 2023 года им не выплатили более 5,5 миллиона рублей.

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