Приморцы с картой «Мир» могут сэкономить на проезде в автобусах

Акция доступна только для пользователей карты «Мир» в телефоне. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Проехать со скидкой в общественном транспорте могут жители Приморья. Такая акция действует с 1 марта по 30 июня, только если у пассажира есть карта «Мир» в телефоне, а конкретно на Андроиде – на iOS сохранить сбережения не получится. Экономия во Владивостоке составит 8 рублей, то есть в автобусе вместо 35 рублей человек заплатит 27.

Как отметили в мэрии, скидкой можно воспользоваться и во время проезда в трамваях, троллейбусах, автобусах в 12 городах региона, а также на междугородних маршрутах. Самое главное – на телефоне должен быть один из мобильных платежных сервисов, таких как Mir Pay, SberPay или Samsung Pay, главное чтобы устройство поддерживало функцию бесконтактной оплаты (NFC).

К слову, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова заявила, что за 2022 год в Приморье картами с упомянутой системой оплатили больше 4,5 миллиона поездок. Всего же в регионе совершают в среднем 7 миллионов поездок в месяц.

Добавим, что в акции участвуют около одной тысячи транспортных средств, в которых установлены валидаторы, то есть терминалы для оплаты проезда с помощью банковских и транспортных карт, а также устройств, которые поддерживают NFC.

Напомним, с 1 марта 2023 года проезд подорожал во Владивостоке. Стоимость осталась дифференцированной, и теперь придется заплатить 32 рубля с транспортной карты, 35 рублей – с помощью банковской карты или же 40 рублей – наличными. В приморской столице при этом ввели проездные (билеты длительного пользования) – несколько тарифов на месяц с разными условиями.

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