В День кошек Музей Арсеньева объявил о новом четвероногом смотрителе Василисе

Кошка Василиса. Фото: Пресс-служба Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

Первый день весны радует приморцев не только чудесной погодой, но и добрым праздником – 1 марта все рассказывают о кошках. Не остался в стороне и Музей Арсеньева во Владивостоке, теперь среди экспонатов бродит четвероногая смотрительница Василиса, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Понадобилось время, чтобы смириться с утратой прежней любимицы – кошки Маши, но мы понимали, что четвероногий «смотритель» в главный корпус необходим, – признались в музее.

Да, Машу любили не только сотрудники культурного учреждения, но и жители города. За 10 лет, что она провела в этих стенах, она стала всеобщей любимицей. Ранее дежурная музея Лариса Ефимчук рассказывала «Комсомолке», как Машу подобрали совсем котенком. Она же поделилась с нашим корреспондентом, как кошка погибла и ее похоронили со всеми почестями.

Кошку полюбили сотрудники музея. Фото: Пресс-служба Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

Василисе удалось согреть сердца коллектива. Как говорится, нужно жить дальше. Новой четвероногой сотруднице семь месяцев и прибыла она из приюта под Артемом. Туда она попала совсем малышкой, люди нашли коробку с котятами на дороге и передали их зоозащитникам. Теперь у нее появился огромный дом, чьи стены пропитаны историей.

– За две недели она уже освоилась и внимательно изучает музей, любопытна к детям. Любит поспать в «дежурной части» или у наших администраторов на первом этаже. Василиса очень контактная, спокойная, может ловить мышей (что для музея важно), стерилизована и привита.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, в каких музеях и театрах Владивостока живут эти чудесные животные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экскурсоводы с мягкими лапками. Культурные кошки облюбовали музеи дальневосточной столицы

Рассказываем, в каких музеях и театрах Владивостока живут котики (подробнее)

Снаряды летают, а ей все равно: с камчатскими бойцами на все задания СВО ходит кошка

В зоне СВО военные с Камчатки заботились всем подразделением о котенке (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.