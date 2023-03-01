Продажа алкоголя в Приморье уменьшилась на час

Запрет распространяется на места массовых мероприятий. Фото: Александр САФРОНОВ/правительство Приморского края.

В Приморье изменили правила по продаже алкоголя. Поправки в краевой закон вступили в силу 1 марта, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Как рассказали в региональном министерстве промышленности и торговли, с 1 марта в Приморье запрещена розничная продажа алкоголя с 22:00 до 10:00, также в Международный день защиты детей 1 июня, в День знаний 1 сентября и дни «Последнего звонка».

Запрет распространяется на места, где проводятся массовые мероприятия, многоквартирные дома, где вход для покупателей находится со стороны подъезда. Специалисты уточнили, что это ограничение не касается пива и напитков на его основе, сидра, пуаре, медовухи.

Предполагается, что изменения помогут улучшить культуру потребления алкоголя, снизить количество преступлений в нетрезвом состоянии, в том числе и во время праздников.

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