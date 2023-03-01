«Когда это все закончится?»: тигр продолжает терроризировать село в Приморье

В этом районе много косуль, но хищнику полюбились именно собаки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители села Знаменка Приморского края с прошлого года живут в страхе. По ночам к ним выходит тигр и поедает не только бездомных собак, но и нагло пробирается через заборы во дворы и утаскивает прямо из будок. Так и произошло с питомцем по кличке Дина, от сторожевой остались лишь половина головы, хвост и ошейник, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Тигр в том районе ночью собак с прошлого года подъедает. И его, конечно, пытаются поймать, но это не легко. Особенно с учетом того, что не все местные жители выполняют рекомендации охотоведов, например, запускать в темное время суток псов домой, – объяснили в пресс-службе охотнадзора.

Почему хищник терроризирует местных жителей? Во-первых, в Приморском крае опасно уменьшилась популяция кабана, который является пищевой базой для амурского тигра. Однако в этих местах достаточно косуль, специалисты делают вывод, что краснокнижной кошке просто полюбились на вкус псы.

Догадку в целом подтверждает ролик местных жителей. По кадрам заметно, как тигр утащил в лес собаку, съел и развернулся обратно в сторону села искать новую жертву. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о трагической истории амурского тигра, которого поймали в Хабаровском крае и доставили в Приморье к специалистам Центра «Тигр». Ветеринары боролись за жизнь животного, но рана, которую он получил, попав в браконьерскую петлю, оказалась смертельной.

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