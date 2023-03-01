Первые два матча пройдут в Уфе. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

По результатам регулярного чемпионата КХЛ приморская команда «Адмирал» в четвертый раз в истории вышла в плей-офф. До этого хоккейный клуб из Владивостока боролся за Кубок Гагарина в сезоне 2016 -2017 года. «Комсомольская правда – Владивосток» публикует расписание матчей «Адмирала». Соперником спортсменов будет уфимский «Салават Юлаев».

Первые игры «моряков» в плей-офф 2022-2023 года пройдут в Уфе 1 и 3 марта. Трансляцию игр «Адмирала» и «Салавата Юлаева» болельщики из Приморья смогут посмотреть на телеканалах: «ОТВ-Прим», «KHL», «KHL Prime», «Матч ТВ», а также на официальном сайте КХЛ, онлайн-сервисе «Кинопоиск» и на большом экране в кинотеатре Океан IMAX. Начало матчей в 23:50 по владивостокскому времени, или в 16:50 – по московскому.

Тренерский штаб команды уже озвучил состав спортсменов, которые отправились в поездку:

Вратари: Никита Серебряков, Александр Лазушин, Павел Хомченко;

Защитники: Евгений Лисовец, Либор Шулак, Ринат Валиев, Леонид Метальников, Колби Уильямс, Валерий Орехов, Динар Хамидуллин, Егор Рыков и Юрий Паутов;

Нападающие: Антон Берлев, Дмитрий Саюстов, Рудольф Червени, Николай Елисеев, Александр Горшков, Евгений Грачев, Глеб Зырянов, Данил Файзуллин, Михал Криштоф, Николай Чебыкин, Александр Шевченко, Павел Шэн, Иван Емец, Даниил Гутик, Прохор Корбит, Дмитрий Сидляров, Артем Гареев и Игорь Тютюнников.

Спортсмены тренируются перед играми на выезде. Фото: ХК «Адмирал»

В telegram-канале команды есть информация, что хоккеисты уже добрались до Уфы. Они усиленно готовятся к играм, тренируются в спортивном зале и даже успели побывать на арене, где в ближайшее время сразятся с соперником.

Следует отметить, что до этого «Адмирал» и «Салават Юлаев» четыре раза встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Однако приморцы дважды уступили в гостях во время матчей в декабре и январе, но одолели уфимцев дома во время игр во Владивостоке. Если говорить обо всей истории встреч команд, то спортсмены боролись на льду на протяжении 26 матчей, а «моряки» смогли победить в 10 из них.

Продолжится соперничество за Кубок Гагарина во Владивостоке на площадке «Фетисов Арены». Состоятся домашние игры 5 марта в 17:00 по местному времени и 7 марта в 19:30. Несмотря на высокие достижения «Салавата Юлаева» [команда «забрала» Кубок Континента в 2010 году, Кубок Гагарина – в 2011 году, а также «бронзу» чемпионата КХЛ в 2010, 2014, 2016, 2019 годах. – Прим.ред.], приморские болельщики верят в победу «Адмирала» и поддерживают владивостокскую команду.

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