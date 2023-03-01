В семь городов Китая смогут отправиться жители Владивостока на самолете

Подробности рассказали в пресс-службе администрации города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые авиарейсы из Владивостока в города Китая одобрила Росавиация. Также увеличилась частота полетов из столицы Приморья в Харбин. Полеты будут выполнять компании «Аэрофлот», «Россия» и Red Wings Airlines, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Согласно приказу, который появился на сайте Росавиации, клиенты Red Wings Airlines смогут отправиться из Владивостока в Маньчжурию, Ордос, Хух-Хото и Шеньян. Полеты будут осуществляться три раза в неделю.

Авиарейс из Владивостока в Яньцзи одобрили до семи раз в неделю. Перевозками займутся «Аэрофлот» и «Россия». Эти же компании с такой же частотой будут осуществлять полеты в Чаньчунь, а вот Red Wings Airlines – всего два раза в неделю.

Кроме того, компания «Аэрофлот» увеличила число рейсов до Харбина: с одного раза в неделю до семи. Перевозками пассажиров также займется «Россия».

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