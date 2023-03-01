Дальневосточная авиакомпания получит новые самолеты за 55 миллиардов рублей

Сегодня флот «Авроры» состоит из 19 самолетов. Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

Новые воздушные суда получит единая дальневосточная авиакомпания. В парк «Авроры» в 2024-2026 годах поступят 39 единиц авиатранспорта, из которых десять «Байкалов», восемь самолетов Sukhoi Superjet New (модернизированная версия SSJ-100), а также десять вертолетов Ми-171А2 и 11 – Ми-171А3. На это, пишет АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), потратят 55,1 миллиарда рублей (49,6 миллиарда – деньги Фонда национального благосостояния, остальные – привлекут с рынка).

Как отмечает гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, можно переориентировать пассажиропоток на маршруты внутри России, в том числе и внутри Дальнего Востока. В министерстве транспорта Приморского края добавили, что расширенный флот поможет связать большее количество населенных пунктов отдельными рейсами.

Отметим, для того, чтобы воплотить задумку в жизнь, лизинговая компания подписала контракты с производителями авиатранспорта – АО «Уральский завод гражданской авиации», ПАО «Иркут», АО «Вертолеты России» и АО «Улан-Удэнский авиационный завод». Речь об обновлении парка авиакомпании шла еще до Восточного экономического форума 2022 года, а на самом ВЭФ объявили, что первые четыре машины SSJ-NEW передадут заказчику уже в 2024-м, еще четыре – через год.

Сегодня флот «Авроры» состоит из 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 (с которыми, к слову, в январе появились проблемы).

Кстати, в октябре 2022 года полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что в Хабаровском крае в ТОР «Комсомольск» будет создан авиацентр региональной и беспилотной авиации. На предприятии хотят изготавливать многоцелевые самолеты ЛМС-901 «Байкал», которые должны заменить Ан-2, также известные как «кукурузники». Предполагается, что свою работу компания начнет в 2024 году. Реализация проекта позволит привлечь до 500 миллионов рублей частных инвестиций.

Добавим, что в этот же период полпред отметил – компания «Аврора» заявила о том, что им необходимы 105 «Байкалов».

Сегодня перевозчик летает во многие города дальневосточных и сибирских регионов, а также за рубеж. Выделим Анадырь, Благовещенск, Владивосток, Дальнегорск, Зея, Итуруп, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Нерюнгри, Николаевск-на-Амуре, Оха, Петропавловск-Камчатский, Советская Гавань, Тында, Улан-Удэ, Хабаровск, Харбин, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск и многие другие.

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