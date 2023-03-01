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НовостиВладивосток1 марта 2023 8:02

Дальневосточная авиакомпания получит новые самолеты за 55 миллиардов рублей

Воздушные суда должны поступить во флот перевозчика до 2026 года
Екатерина ТИХАЯ
Сегодня флот «Авроры» состоит из 19 самолетов.

Сегодня флот «Авроры» состоит из 19 самолетов.

Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

Новые воздушные суда получит единая дальневосточная авиакомпания. В парк «Авроры» в 2024-2026 годах поступят 39 единиц авиатранспорта, из которых десять «Байкалов», восемь самолетов Sukhoi Superjet New (модернизированная версия SSJ-100), а также десять вертолетов Ми-171А2 и 11 – Ми-171А3. На это, пишет АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), потратят 55,1 миллиарда рублей (49,6 миллиарда – деньги Фонда национального благосостояния, остальные – привлекут с рынка).

Как отмечает гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, можно переориентировать пассажиропоток на маршруты внутри России, в том числе и внутри Дальнего Востока. В министерстве транспорта Приморского края добавили, что расширенный флот поможет связать большее количество населенных пунктов отдельными рейсами.

Отметим, для того, чтобы воплотить задумку в жизнь, лизинговая компания подписала контракты с производителями авиатранспорта – АО «Уральский завод гражданской авиации», ПАО «Иркут», АО «Вертолеты России» и АО «Улан-Удэнский авиационный завод». Речь об обновлении парка авиакомпании шла еще до Восточного экономического форума 2022 года, а на самом ВЭФ объявили, что первые четыре машины SSJ-NEW передадут заказчику уже в 2024-м, еще четыре – через год.

Сегодня флот «Авроры» состоит из 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 (с которыми, к слову, в январе появились проблемы).

Кстати, в октябре 2022 года полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что в Хабаровском крае в ТОР «Комсомольск» будет создан авиацентр региональной и беспилотной авиации. На предприятии хотят изготавливать многоцелевые самолеты ЛМС-901 «Байкал», которые должны заменить Ан-2, также известные как «кукурузники». Предполагается, что свою работу компания начнет в 2024 году. Реализация проекта позволит привлечь до 500 миллионов рублей частных инвестиций.

Добавим, что в этот же период полпред отметил – компания «Аврора» заявила о том, что им необходимы 105 «Байкалов».

Сегодня перевозчик летает во многие города дальневосточных и сибирских регионов, а также за рубеж. Выделим Анадырь, Благовещенск, Владивосток, Дальнегорск, Зея, Итуруп, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Нерюнгри, Николаевск-на-Амуре, Оха, Петропавловск-Камчатский, Советская Гавань, Тында, Улан-Удэ, Хабаровск, Харбин, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск и многие другие.

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