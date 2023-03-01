Первые весенние выходные порадуют приморцев теплой погодой

Приморцев ждет спокойная и солнечная погода. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В первые весенние выходные приморцев ждет спокойная и солнечная погода. Осадков также не предвидится. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В субботу Приморье будет находиться под влиянием гребня континентального антициклона. Из-за этого ночью будет холодно: -10…-18°C, на побережье -1…-8°C.

После кратковременного похолодания станет теплее, так как в нижней тропосфере начнется трансформация воздушной массы. Максимальная температура +2…+9°C.

В ночь с субботы на воскресенье гребень антициклона удержит свои позиции. А уже днем континентальные районы окажутся в теплом секторе хабаровского циклона, температурный фон станет выше на 3-4 градуса.

Что касается Владивостока, то в субботу температура ночью будет -2…-5°C, а днем +4…+7°C. В ночь на воскресенье температура около 0°C. Днем задует свежий юго-восточный ветер и станет прохладнее.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что главный синоптик края Борис Кубай рассказал про погоду 7 и 8 марта. В большинстве районов столбики термометров поднимутся до +15…+18°C.

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