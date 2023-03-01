В Приморье потратят больше 80 миллионов на капремонт больниц

Капремонт должен закончиться до конца года. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В Приморском крае в 2023 году проходит программа модернизация первичного звена. Поэтому из краевого и федерального бюджетов выделили больше 80 миллионов рублей на капитальный ремонт двух зданий Арсеньевской городской больницы, детского инфекционного отделения, а также поликлиники на Ломоносова. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

Капремонт должен закончиться до конца года. Больше всего работ планируется в инфекционных отделениях, где отремонтируют лифты, системы отопления и вентиляции, обновят сети связи и сделают противопожарные перегородки.

– Для развития больницы в ближайшие годы помимо проведения капремонтов важно пересмотреть эффективность использования занимаемых площадей, поскольку есть необходимость в открытии отделения реабилитации, где помощь будут получать как взрослые, так и дети, – отметила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

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