Во Владивостоке 1 марта традиционно пошел снег

Жители Владивостока могут наблюдать небольшой снег. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке вечером первого весеннего дня жители могут наблюдать небольшой снег. Выпадение осадков прогнозировали синоптики портала «Примгидрометцентр». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Существенных осадков не ожидается. К концу дня подошла холодная высотная ложбина, из-за чего на западе начался небольшой снег. Похолодание продолжится, ночью окрепнут морозы: -14…-22°C, на северо-востоке до -27°C, на побережье -4…-11°C.

В четверг снега не будет. Максимальная температура 0…+5°C, на севере до -4°C.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что, согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 1 марта была холодной. Минимальная температура воздуха отмечалась в 1971 году и составила -20,8°С. Максимальная температура воздуха +6,8°С отмечалась в 1998 и 2019 годах.

Главный синоптик края Борис Кубай также прокомментировал информацию о рекордных снегопадах, которые могут обрушиться на Приморье в марте.

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