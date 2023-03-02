В Приморье 2 марта потеплеет до +5°C

Во Владивостоке воздух прогреется до +2°C. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 2 марта, в Приморье ожидается умеренный северо-западный и западный ветер, на побережье сильные порывы. Столбики термометров в крае поднимутся до -6…+5°C.

Во Владивостоке переменная облачность, осадки не предвидятся. Ветер северо-западный, со второй половины дня сменит свое направление на юг, порывы умеренные до сильных. Температура воздуха достигнет 0…+2°C.

В Уссурийске переменная облачность, осадки не ожидаются. Умеренный северо-западный ветер. Воздух в городе прогреется до +2…+4°C.

В Находке также облачно, преимущественно без осадков, северо-западный умеренный ветер. Столбики термометров поднимутся до +3…+5°C.

Напомним, что главный синоптик края Борис Кубай рассказывал о том, какой ожидается погода в Международный женский день. Во многих районах воздух прогреется до до +15…+18°C.

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