Приморский «Адмирал» обыграл «Салавата Юлаева» в Уфе на первом матче в плей-офф

Матч прошел в Уфе. Фото: ХК «Адмирал»

Неповторимое сражение «Адмирала» и «Салавата Юлаева» прошло 1 марта в Уфе. Приморская команда впервые с 2017 года боролась за Кубок Гагарина. Удача была на стороне «моряков», они одолели сильного соперника в овертайме. О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С первых минут игры уфимцы активно атаковали ворота Никиты Серебрякова, но голкипер «Адмирала» не пропустил ни одной шайбы. Несмотря на прессинг соперника, открыть счет матча удалось приморцам во второй двадцатиминутке. Автором первого гола в плей-офф сезона 2022-2023 года был Данил Файзуллин – 1:0.

Спортсменам «Адмирала» удалось «распечатать» ворота соперника. Фото: ХК «Адмирал»

Сравнял шансы на победу Александр Хмелевский с передач Александра Кадейкина и Михаила Науменкова – 1:1. В третьем периоде «Салават Юлаев» заработал два удаления, а на 59-й минуте на скамейку штрафников отправился Уильямс Колби. Несмотря на это, меньшинство, «моряки» выстояли, поэтому игра плавно перешла в овертайм.

Болельщики оценили быструю и точную игру команд, а принес победу приморцам филигранный удар Прохора Корбита – 2:1. Двадцатилетний хоккеист стал самым молодым автором гола «Адмирала» в истории плей-офф.

«Моряки» боролись за победу. Фото: ХК «Адмирал»

– Уфа играла так, как мы ожидали. Пришлось много терпеть, обороняться, блокировать. Молодцы, что дотерпели. Иногда было жарко у наших ворот. Дотерпели и использовали шанс в овертайме. Довольны победой, повели в серии. Готовимся к следующему матчу, – поделился эмоциями главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.

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