Первые открытые тренировки прошли 1 марта. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во Владивостоке с 1 марта этого года дельфинарий в Приморском океанариуме возобновляет свою работу. Жители и гости Владивостока вновь смогут насладиться шоу моржа Миши и других мормлеков. Но стоит отметить, что увеличилась цена за билет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В первый день весны в стенах дельфинария прошла открытая тренировка, зрителями которой стали ученики первой гимназии. Морж Миша, а также белухи, афалины выступили с обновленной программой. Посмотреть на навыки мормлеков можно со среды по воскресенье в 11:00 и 15:00. А на следующей неделе перед гостями предстанет еще один питомец, рожденный в Приморском океанариуме – двухлетний морской котик Марио.

Обновилась не только программа выступлений, но и стоимость билетов. Цена на тариф «Экспозиция» теперь составляет 1 100 рублей, а вместе с дельфинарием – 1 500 рублей (среда и четверг) и 1 600 (с пятницы по воскресенье, выходные и нерабочие дни). Детский (от 5 до 14 лет) и социальный билеты (для пенсионеров, инвалидов I и II групп, ветеранов боевых действий, многодетных семей) теперь стоят 550, 750 и 800 рублей. Бесплатно смогут пройти дети-инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны.

В 2022 году дельфинарий закрывали дважды. Первый раз из-за любовной тоски одного из артистов моржа Миши. Однако спустя несколько дней появилось жуткое видео, которое опубликовал директор дельфинария Приморского океанариума. Второй раз он приостановил свою работу перед Восточным экономическим форумом.

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