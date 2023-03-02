С 1 марта 2023 года во Владивостоке подорожал проезд. Фото: Сергей БАЛАНОВ

С 1 марта по 30 июня в 12 городах и селах Приморского края можно проехать на общественном транспорте со скидкой. Это доступно только для тех, у кого есть карта «Мир» на телефоне, а конкретно на Android (на iOS сэкономить не получится). «Комсомольская правда – Владивосток» узнала у одного из инициаторов акции – Сбербанка, в каких именно населенных пунктах можно сберечь восемь рублей.

Так, скидка действует во всех видах общественного транспорта, где есть система безналичной оплаты. При этом акция коснулась таких городов региона, как Арсеньев, Артем, Большой Камень, Владивосток, Дальнегорск, Находка, Партизанск, Покровка, Спасск-Дальний, Уссурийск, Фокино, Хороль.

Сэкономить восемь рублей можно в автобусах, трамваях, троллейбусах, на фуникулере, а также на междугородних маршрутах. Скидка на все виды общественного транспорта единая. В краевом центре, например, вместо 35 рублей пассажир заплатит 27 рублей.

Для этого на Андроиде должно быть приложение Mir Pay, SberPay или Samsung Pay.

ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Напомним, с 1 марта 2023 года в автобусах приморской столицы повысили стоимость за проезд. Теперь нужно заплатить 40 рублей наличными (было 35), 35 рублей – любой банковской картой (было 32) или 32 рубля – транспортной картой (было 30).

Повышение произошло и на электрическом транспорте. Проезд на трамвае, троллейбусе и фуникулере теперь стоит 24 рубля при оплате транспортной картой, 25 рублей – банковской и 30 рублей – наличными.

БИЛЕТЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Кроме того, во Владивостоке запустили проездные, иначе они называются билеты длительного пользования. Те, кто часто пользуется общественным транспортом, могут выбрать один из двух тарифов.

«Безлимит 1 месяц» стоит 1920 рублей. Эта сумма равна 60 поездкам, но по факту не ограничивает количество проездов. Однако тут есть подводный камень – владелец транспортной карты сможет платить только за себя.

«Лимит 40 поездок в месяц» обойдется в 1216 рублей. Обозначенная сумма равна 38 поездкам, получается – две в подарок. Тариф позволяет экономить 5% от всех проездов.

Подобный проездной на 40 поездок есть и для электрического транспорта, он стоит 912 рублей.

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Скидка доступна только в том случае, если человек расплачивается с телефона (подробнее)

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