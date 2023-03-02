Подробности рассказали представители посольства КНР в РФ. Фото: Виталий ТИМКИВ

Китай изменил требования въезда туристов из России, в том числе и из Приморья. Если ранее жителям нашей страны необходимо было сдавать ПЦР-тест, то сейчас правила смягчили. Информация об этом появилась на сайте посольства КНР в РФ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

С 1 марта пассажиры, отправляющиеся из Приморья в Китай прямыми рейсами, могут сдать тест на антигены вместо ПЦР-исследования. Сделать это необходимо за 48 часов до посадки в самолет, а после этого – загрузить отрицательный результат через мобильное приложение WeChat или сайт китайской таможни.

Напомним, что в конце февраля Глава Приморского агентства по туризму Арсений Крепский объявил о том, что Китай и Россия возобновили соглашение о безвизовых групповых туристический поездках.

Росавиация одобрила новые воздушные рейсы из Владивостока в Китай, также увеличилась частота полетов из Приморья в город Харбин.

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