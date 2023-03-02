Через границу в Приморье китаянка пыталась провезти на родину 6 миллионов рублей в сумочке

В сумочке женщины нашли 6,3 миллиона рублей и более 7 тысяч юаней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пассажирский автобус с жителями Поднебесной застрял на таможенной границе Уссурийска. Виновницей остановки оказалась китаянка, попытавшаяся провезти 6,3 миллиона рублей через пропускной пункт. Необходимых деклараций у женщины не было, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.

Объяснить доход женщина тоже не смогла. Возбуждено уголовное дело. Если китаянка не выплатит штраф (до пятнадцатикратной суммы от тех денег, что она пыталась перевезти), ей грозит до четырех лет колонии по части 2 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда в особо крупном размере). Возможен и такой исход, что женщину осудят на четыре года исправительных работ.

Ранее «КП» сообщала о настоящем объеме контрабанды в России. Глава ФТС раскрыл все о параллельном импорте, авточелноках, металлах и незаконном вывозе животных.

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