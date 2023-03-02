В Приморье наладят производство одного из важнейших антисептиков

Совсем скоро в аптеки региона поступит местный препарат. Фото: Антон ФОКИН

Перекись водорода начнут производить в Приморье. Это будет первый завод подобного рода в Дальневосточном федеральном округе. Как отмечает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, в развитие проекта вложат 44 миллиона рублей.

За дело возьмется ООО «НПО Примхим», которое зарегистрировано в начале октября 2022 года. Генеральный директор компании Олег Дорожко заявил, что первая очередь завода начнет работать в ТОР «Надеждинская» уже в 2024 году. Более конкретных сроков в настоящее время нет, как и точной стоимости. Однако руководитель будущего предприятия пообещал, что они смогут производить от 20 тонн сырья в месяц. До 2028-го планируется расширение производства и увеличение выпускаемых объемов. Это должно удовлетворить потребность в перекиси региональных компаний.

Отметим, ежегодно Дальний Восток закупает антисептическое средство на 57 миллионов рублей. Водный раствор используют в медицине, фармацевтике, косметологии, текстиле. При этом спрос организаций, которые работают в нефтегазовой, сельскохозяйственной, добывающей и других сферах, многократно превышает указанную выше сумму. Сегодня в России вещество в основном производят в Приволжском федеральном округе, а треть сырья импортируют. В связи с развитием импортозамещения было решено построить завод в ДФО, начать закрывать нишу и минимизировать покупки за рубежом.

Глава компании обещает, что производство перекиси водорода будет экологически безопасным, а сам продукт – полностью сделан по действующим нормам.

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