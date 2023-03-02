Оставляла номер счета дочери: в Приморье экс-сотрудник ГУ МЧС заработала 30 миллионов на махинациях

Приговор вынес Приморский краевой суд. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Приморье вынесли приговор экс-бухгалтеру ГУ МЧС России по Приморскому краю. Ее обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере), сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе Приморского краевого суда, сначала женщина была бухгалтером в ФКУ «19 отряд федеральной противопожарной службы по Приморскому краю», а затем – в ГУ МЧС.

Женщина составляла заявки на выплаты сотрудникам, в них она вносила сведения о трудоустройстве своей дочери, которая там, как оказалось, не работала. В документах она также писала номера банковских счетов на имя своей родственницы, но деньгами с них пользовалась сама.

От имени главных бухгалтеров и руководителей учреждений она подписывала составленные документы, после чего отправляла их в Управление Федерального казначейства по Приморью и в Сбербанк. В итоге на своих махинациях она заработала 29 843 779 рублей. Свою вину она признала и раскаялась в содеянном.

Суд первой инстанции приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно, однако коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда ужесточила наказание. Обвиняемая проведет пять лет в исправительной колонии общего режима. Также три года она не сможет работать бухгалтером в государственных учреждениях и органах местного самоуправления.

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