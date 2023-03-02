С середины марта на Камчатке запретят использовать беспилотники

Подробности рассказали в пресс-службе правительства Камчатки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Камчатке с 12 марта начнут действовать ограничения на использование беспилотников над населенными пунктами и значимыми энергетическими объектами. В пресс-службе правительства края подробнее рассказали о новом запрете, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Беспилотники нельзя будет поднимать в небо в районе населенных пунктов, на территории Мутновской геотермальной электростанции и каскада гидроэлектростанции на реке Толмачева.

– Мы не стали опираться на опыт других регионов, где полностью запрещено использование беспилотных летательных аппаратов, поэтому под ограничения не попадают туристические красоты Камчатки, – добавил руководитель администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов.

Получить разрешение на использование беспилотников можно в органах местного самоуправления, а за нарушение новых правил грозит штраф.

Напомним, что такой же запрет действует с 1 февраля и в Приморье.

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