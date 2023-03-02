В Приморье в 2025 году появятся 13 новых медицинских учреждений

В крае не только строят новые учреждения, но и ремонтируют старые. Фото: министерство здравоохранения Приморского края.

В Приморье продолжается строительство поликлиник и других важных объектов. Одна из врачебных амбулаторий уже появилась в селе Верхний Перевал, всего в 2025 году должны сдать 13 новых медицинских учреждений, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Объекты центральных районных больниц возведут в поселке городского типа Ольга и в селе Вольно-Надеждинское, врачебная амбулатория появится и в поселке Заводской. Поликлиники строят в Лазо, Находке, Новопокровке, Михайловке, Яковлевке. Две взрослые и две детские поликлиники появятся во Владивостоке и в Трудовом.

В крае проводится не только строительство медучреждений, но и работы по капитальному ремонту. Обновление проходит в 35 объектах Арсеньевской, Владивостокской, Кавалеровской, Красноармейской, Лазовской, Надеждинской, Михайловской, Октябрьской, Партизанской, Пластунской, Пограничной, Пожарской, Спасской, Уссурийской, Хасанской, Черниговской, Чугуевской больниц, а также Владивостокской поликлиники № 9.

В 2023 году медучреждения края получат новое оборудование: дополнительно 35 единиц, 13 – на замену и 85 машин санитарного транспорта.

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