Женщину, обворовавшую крупные компании с помощью детской коляски, осудят на Камчатке

Суд вынесет приговор жительнице Петропавловска-Камчатского. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Петропавловска-Камчатского обвиняется в том, что обворовала несколько крупных магазинов с помощью детской коляски. Суд вынесет приговор 25-летней женщине. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Как рассказали в прокуратуре Камчатского края, 4 ноября 2022 года злоумышленница украла товары из четырех крупных ТЦ в городе. Нарушительница снимала антикражные датчики в примерочных с помощью специального магнита, а похищенные вещи складывала в детскую коляску. Находился ли там ребенок – неизвестно, но покидала места преступлений «заботливая мать» как ни в чем не бывало.

Обвиняемая в кражах (часть 1, статья 158 УК РФ) признала свою вину. Ей может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что во Владивостоке женщина с маленькой дочерью заходила в магазины под видом покупательницы, а выходила – с полными карманами похищенного.

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