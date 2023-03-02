В Приморье активно развиваются образовательно-производственные кластеры

В Приморье уже существуют два кластер. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В Приморье есть два образовательно-производственных кластера на базе учебных учреждений. В них есть все необходимое: современные лаборатории, технологичное оборудование и возможность закрепить свои знания на практике, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Один из таких кластеров «Судостроение» открылся на базе колледжа в Большом Камне, второй «Сельское хозяйство» – в агропромышленном учреждении в Уссурийске. Студентов учат по согласованным с работодателями программам, а практику они проходят на предприятиях. Благодаря этому ребята не только обзаводятся нужными связями, но и получают опыт, который поможет легко влиться в рабочие процессы после выпуска.

София Федорова – студентка уссурийского колледжа. Учится она по договору о целевом обучении, поэтому после выпуска два года будет работать на производстве в одной из крупных сельскохозяйственных компаний края.

– У нас есть личный наставник — он помогает узнать предприятие, погружает в нюансы профессии. Нам гарантируют трудоустройство и бесплатную медкомиссию, а также возможность переезда в другой город, где есть их производство. Если предложат, буду хвататься за шанс, – рассказала девушка.

Предприятия гарантируют студентам трудоустройство и бесплатную медкомиссию. Фото: предоставлено Софией Федоровой.

Образовательные кластеры создали на средства грантов от Минпросвещения РФ, колледжи получают 100 миллионов рублей из федерального бюджета и 20 миллионов – из регионального.

– Кластеры готовят необходимых для промышленности края специалистов. Для нашей молодежи – это отличная возможность быть востребованными. В этом году планируем подавать заявки на гранты по новым направлениям: энергетика, рыболовство, медицина и педагогика, туризм и авиастроение, – поделился министр профобразования и занятости населения края Сергей Дубовицкий.

Министр также добавил, что в Приморье находятся в разработке еще три кластера.

В будущем в крае появятся еще три кластера. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

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