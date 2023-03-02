Огонь тушили 25 человек. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Появились подробности пожара, который произошел во Владивостоке в районе Патрокла. Огонь разгорелся на площади около 30 квадратных метров, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Как рассказали представители ведомства, пожарные прибыли к двухэтажному зданию на Басаргина, 15а, спустя девять минут после тревожного сообщения о возгорании. К этому моменту пламя поглотило кофейный киоск и обшивку утеплителя продуктового магазина. Никто не погиб и не пострадал, до приезда спасателей воспитатели самостоятельно эвакуировали из частного сада 21 ребенка.

Пламя повредил офасад административного здания и киоск Огонь тушили 25 человек с помощью шести пожарных машин. Причины возгорания пока неизвестны, их предстоит выяснить дознавателям МЧС России, как и сумму причиненного ущерба.

Погибших и пострадавших нет. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

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Причины возгорания пока неизвестны (подробнее)

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