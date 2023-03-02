Во Владивостоке задержан брат известного бизнесмена, обвиняемого в заказных убийствах

На банковский счет оперуполномоченного перевели 155 тысяч рублей. Фото: Светлана Макеева

Во Владивостоке задержали брата известного бизнесмена Армена Бабакохяна, который обвиняется в организации двух убийств. Родственник договорился, что сотрудник СИЗО передаст брату телефон и алкоголь. Но не за просто так. На банковский счет оперуполномоченного перевели 155 тысяч рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, с июня по декабрь 2022 года Армен Бабакохян просил брата передать сотруднику ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю взятку за разрешение пронести телефон и алкоголь, которые запрещены в исправительном учреждении.

После нескольких переводов на счет оперуполномоченного, задержали давшего взятку брата и самого сотрудника СИЗО. На них завели уголовное дело по факту дачи взятки, получения взятки и посредничества во взяточничестве по части 3 статьи 290 УК РФ, части 3 статьи 291 УК РФ, части 3 статьи 291.1 УК РФ.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Армен Бабакохян виновен в смерти Евгения Киргинцева, совладельца ныне не существующего ночного клуба «Наутилус».

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