В Приморье уволили сотрудника похоронной службы, глумившегося над умершим

«Некрополь» сожалеет о случившемся и приносит свои извинения за данный инцидент. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке уволили сотрудника городской похоронной службы «Некрополь» за глумление над умершим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации.

По социальным сетям разошлось видео еще 2011 года, на котором автор, сотрудник МБУ «Некрополь», отодвигает на кладбище крышку гроба и показывает лежащего внутри человека. При этом он произносит оскорбления и глумится над умершим.

– По данному факту была проведена служебная проверка. Установлено, что видео было снято в 2011 году. Ввиду открывшихся обстоятельств сотрудник незамедлительно был уволен. Городская похоронная служба «Некрополь» сожалеет о случившемся и приносит свои извинения за данный инцидент, – сообщил собеседник.

Напомним, ранее «Комсомльская правда – Владивосток» писала о том, что МБУ «Некрополь» было оштрафовано за нечестную конкуренцию на 500 тысяч рублей.

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