Обычно погода во Владивостоке 3 марта была холодной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 3 марта, Приморье окажется во власти фронтальных разделов, на севере края ожидается небольшой снег. Умеренный ветер возьмет направление с северо-запада, а воздух прогреется до восьми градусов тепла. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно и без осадков, ветер юго-восточный умеренный. Утром температуры воздуха пока еще минусовые: 3-1 градуса ниже ноля. Днем значительно теплее – до +6°C.

В соседнем Уссурийске днем от 6 до 8 градусов со знаком плюс, переменная облачность и без осадков. Ветер возьмет направление с юго-востока умеренный.

В Находке также без осадков, слабый до умеренного ветер и температура воздуха +5...+7°C.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 3 марта была холодной. Минимум специалисты фиксировали в 1951 году, и составил он -20,8 °С. Максимальная температура воздуха +10,7 °С отмечалась в 2019 году.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.