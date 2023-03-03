Росстат: люди массово покидают Приморский край

За один год покинули Приморье 69 129 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приморский край побил антирекорды и выбился в лидеры по естественно и миграционной убыли населения. По данным официальной статистики Росстата, численность людей, проживающих в регионе, сократилась на 20 тысяч человек всего за 11 месяцев 2022 года. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приморье занимает первое место по смертности людей среди всех регионов Дальнего Востока. За один год в крае умерло 25 535 человек, а родилось 14 845. Именно поэтому естественная убыль составляет 10 690 человек. Второе место «антирейтинга» досталось Хабаровскому краю, где число погибших 5 259. Общая смертность за 2022 год на Дальнем востоке – 97 018 человек, но приморцы составляют почти четверть из общего количества.

Не лучше показатели по миграционной статистике. Покинули Приморье 69 129 человек, а приехали – всего 59 921. Край вновь побил рекорды ДФО. На втором месте Якутия, а на третьем – Хабаровский край. Всего уехали с Дальнего Востока – 33 690, а 9 207 человек из них жители Приморского края.

Показатели естественной убыли в крае ниже, чем в 2021 году, когда смертность намного сильнее превысила рождаемость, но в позапрошлом году из края уехали всего 728 человек.

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