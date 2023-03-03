В итоге починили дверь: мигранты-нелегалы, участвующие в массовой драке в Приморье, пойдут под суд

На нарушителей завели три административных протокола. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артеме задержали мигрантов, устроивших массовую драку в общежитии на Кирова, 150. По неизвестной причине, минимум 15 человек снесли железную дверь двум соседям, после чего накинулись на них с кулаками. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с Сергеем, который рассказал чуть больше подробностей этой истории.

Сам приморец не живет в этом общежитии, здесь у него есть знакомый, который и поделился информацией. По словам нашего собеседника, причину конфликта до сих пор никто не знает.

– Как жильцам объяснил дежурный, в итоге мигранты якобы решили все мирно и ни у кого друг к другу претензий нет.

Но то, что происходит на видео, нельзя назвать мирным решением проблемы. Мало того, что мужчине вынесли дверь и ввязали его в драку, кто-то из участников потасовки использовал электрошокер, что отчетливо слышно в ролике. Более того, как поделился Сергей, одного из мигрантов ранили ножом, а другого убили, но эту информацию опровергли в пресс-службе УМВД по краю.

– Никто по факту причинения телесных повреждений с заявлением в полицию не обратился.

По словам Сергея, подобное в этом общежитии происходит часто, а порядок никто навести не может.

– Очень все печально. Жаль тех людей, которые вынуждены проживать в таких условиях.

Тем временем мигрантов-дебоширов полиция все-таки задержала. Для разбирательства в отдел доставили трех участников бытового конфликта: мужчин 23, 33 и 45 лет. Кстати, дверь пострадавшему они отремонтировали.

В пресс-службе УМВД рассказали, что мигранты находятся на территории России незаконно. Заведено три дела об административном расследовании: два по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание), одно по части 1 стать 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания).

На них также составили три административных протокола по статье 3.9 Закона Приморского края № 44-КЗ (нарушение тишины и покоя граждан).

Дальнейшую судьбу иностранцев решит суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.