Управляющая компания едва не кинула приморца на 700 тысяч рублей

Квартиру затопило из-за плохого состояния крыши дома. Фото: Николай ХИЖНЯК

Во время весеннего таяния снега в Спасске-Дальнем затопило квартиру из-за плохого состояния крыши дома. Хозяин жилья рассказал, что от воды пострадали его вещи, мебель и другое имущество, а ремонту пришел конец. Подсчет ущерба показал сумму более чем в 700 тысяч рублей. Пускать это на самотек мужчина не собирался, и он пошел в суд.

Государственный орган встал на сторону пострадавшего – управляющая компания должна была выплатить не только всю сумму материального ущерба, но и возместить расходы истца на адвоката.

Однако «управляйка» решила, видимо, что ей все сойдет с рук и не предприняла никаких попыток вернуть деньги мужчине, у которого в квартире нельзя было нормально жить. Тогда в дело вмешались судебные приставы, которые напомнили руководителю организации – в случае неисполнения приговора суда наступит уголовная ответственность по статье 315 УК РФ. Сотрудник спасского отделения ГУФССП РФ по Приморью назначил новый срок, в который можно выплатить ущерб, а также наложил штраф в размере более 50 тысяч рублей.

Понимая, что с законом лучше не шутить, руководство УК быстро заплатило штраф и отдало все деньги, положенные пострадавшему.

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