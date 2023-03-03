Жильцы аварийного дома в приморском поселке зимовали на улице

Новое жилье приморцам не предоставили. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

В Приморье прокуратура проверила, как переселяют жильцов из аварийного дома в поселке Тавричанка. Отмечается, что права людей не были соблюдены, в результате чего было заведено уголовное дело о халатности. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ветхий и аварийный дом на улице Парковой, 9 планировали снести давно. Такое решение приняла администрация муниципального района в ноябре 2022 года. Однако даже когда на месте работала спецтехника, людям было некуда идти: новым жильем их не обеспечили. Чтобы защитить права приморцев, в дело вмешалась прокуратура Надеждинского района. По неподтвержденной информации, у главы муниципалитета прошел обыск. Редакция направила запрос в правоохранительные органы.

– На момент сноса аварийного дома 9 нанимателей и 1 собственник жилого помещения не были обеспечены жильем взамен аварийного, что повлекло существенное нарушение их прав, – сообщили в пресс-службе ведомства.

По материалам проверки было заведено уголовное дело о халатности (часть 1, статья 293 УК РФ). Ход и результаты расследования находятся на личном контроле у прокурора района.

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