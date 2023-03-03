Прошли обыски утром 3 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье сотрудники правопорядка провели обыски в домах исполняющего обязанности главы Надеждинского района Дениса Котренко и его заместителя, начальника управления по имуществу Натальи Петренко, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Прошли обыски в домах приморских чиновников утром 3 марта, а связаны они были с тем, что жильцы аварийного дома остались на улицы во время сноса здания на Парковой, 9, в Тавричанке. В прокуратуре края журналисту «КП» подтвердили, что сотрудники правопорядка обыскали дома Дениса Котренко и Натальи Петренко и прокомментировали данную ситуацию:

– Следствие проводит необходимый комплекс мероприятий по установлению обстоятельств, сбору и закреплению доказательственной базы. Прокуратура района обеспечивает надзорное сопровождение хода расследования уголовного дела, возбужденного по материалам прокурорской проверки.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что уголовное дело о халатности завели при сносе аварийного жилья в поселке Тавричанка. Местные власти подписали документы в ноябре 2022 года, но не позаботились о людях. Более десяти человек остались без жилья зимой.

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