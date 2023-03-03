В Приморье более 13 тысячи жителей остались без воды

Аварию устраняют восемь человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Спасске-Дальнем более 13 тысячи жителей остались без воды. Как рассказали в администрации города, в районе здания на Ангарской, 6, прорвало трубопровод. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации мэрии, без водоснабжения остались 96 многоквартирных жилых помещений, 1 697 частных домов и 15 социально-значимых объектов: шесть детских садов, пять школ, один детский дом и три медицинских учреждения. На месте порыва работает аварийная бригада, неполадку устраняют восемь человек с помощью двух единиц специальной техники.

Порывом трубопровода заинтересовалась городская прокуратура. Представители ведомства проведут ряд проверок в том числе на то, соблюдаются ли права местных жителей на бесперебойное пользование коммунальной услугой. Сейчас в городе организовали подвоз воды.

Прокуратура проконтролирует восстановление водоснабжения.

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