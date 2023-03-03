В Приморье подходит к концу строительство крупнейшего завода по переработке шин

Предприятие расположено в ТОР «Надеждинская».

К финальной стадии подошло строительство крупнейшего на Дальнем Востоке комплекса по утилизации и переработке автошин. Предприятие расположено в ТОР «Надеждинская», сейчас идет монтаж технологических линий, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

Как рассказал гендиректор ООО «ЭкоСтар Фэктори» Глеб Юницын, в оборудование частично импортное, но большая его часть – российского производства. Площадь здания составит 1 500 квадратных метров.

По словам зампредседателя правительства Приморья Елены Пархоменко, шины – большая проблема для края, а предприятие позволит сделать города и села чище.

– Само предприятие построено с учетом всех санитарных и экологических требований. Именно за такими производствами по переработке вторсырья – будущее.

Напомним, что комплекс будет перерабатывать использованные покрышки автомобилей в резиновую крошку, которую в будущем используют в качестве покрытия для детских и спортивных площадок, создания беговых дорожек.

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