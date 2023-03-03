Правительство Приморья обратилась к жителям с важной информацией о ЕГЭ

В крае стартует акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморье в седьмой раз примет участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая пройдет с 20 по 26 марта. Как рассказали в региональном министерстве образование, мероприятие поможет школьникам и их семьям снять психологическое напряжение и лучше познакомиться с экзаменационной процедурой. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Взрослые, как и их дети, пройдут регистрацию и сдадут телефоны. Встретят их педагоги, которые рассадят всех строго по назначенным местам. Родителям предстоит выполнить задания, как на настоящем экзамене, за более сжатое время, а не стандартные три-четыре часа.

– Вопросы у мам и пап выпускников есть каждый год, и они могут касаться не только структуры ЕГЭ. Родители спрашивают, можно ли дать ребенку с собой бутылку воды или шоколадку, таблетку, если вдруг заболит голова, сколько раз можно выходить из кабинета, где и как проходят апелляции, – отметили в региональном министерстве образования.

В 2023 году родителям предстоит сдать экзамен по русскому языку, в прошлом году они писали математику.

Чтобы принять участие в акции, необходимо обратиться в управление образования местной администрации.

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