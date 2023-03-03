Упитанный и здоровый: в Приморье готовят к выпуску на волю тигра, попавшего в ловушку

Тигр весит больше среднего. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

В Приморском крае осмотрели конфликтного амурского тигра, который держал в страхе жителей северных районов региона. Специалисты выяснили, что зверь здоров, и его можно выпустить на волю в малонаселенные территории с хорошей кормовой базой. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве лесного и охотничьего хозяйства рассказали, что животное доставили в Алексеевку Надеждинского района сразу после того, как оно попало в ловушку. Тигр оказался самцом, ему примерно 4-5 лет, а весит он около 200 килограммов, это даже больше средних значений.

– Когда такие большие животные попадают в лапозахватывающие ловушки, есть риск, что он может повредить лапу из-за своего веса. Поэтому специалисты решили подстраховаться и произвести подробный ветеринарный осмотр в реабилитационном центре, – рассказал первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровый.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что не так давно от клыков хищника пострадала собака Дина, от которой не осталось ничего кроме хвоста и головы с ошейником.

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