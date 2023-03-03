Порыв на магистральном участке водовода холодного водоснабжения в Спасском городском округе устранят до 19 часов

Фото: предоставлено Примтеплоэнерго

Работы по устранению порыва на магистральном участке водовода холодного водоснабжения в Спасском городском округе будут завершены сегодня до 19:00 часов.

Фото: предоставлено Примтеплоэнерго

Как сообщил главный инженер Спасского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Павел Руцкий, авария на магистральном участке водовода произошла сегодня, в 9:10 по адресу ул. Ангарская, 6. Аварийная служба филиала оперативно приступила к устранению порыва. В настоящее время продолжаются аварийные работы по замене участка магистрального водовода, диаметром 400 мм протяженностью около 10 метров.

Фото: предоставлено Примтеплоэнерго

В работах задействованы четыре единицы специализированной техники. На период восстановительных работ для жителей отключенных от холодного водоснабжения домов обеспечен подвоз воды.

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