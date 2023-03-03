На следующей неделе в Приморье ожидается неустойчивая погода

В периоды потепления по ночам температура перестанет опускаться ниже ноля. Фото: Андрей Михайлов

Синоптики портала «Примгидрометцентр» рассказали о том, какая погода ждет приморцев на следующей неделе. Она будет неустойчивой, в периоды потепления по ночам температура перестанет опускаться ниже ноля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В понедельник, 6 марта, минимальная температура будет 0…-7 °C, на северо-востоке до -12 °C. Днем фронтальные разделы вихря сместятся над Приморьем, но существенных осадков не вызовут. В континентальных районах ожидается потепление до +10…+16 °C. На побережье очаги тумана и прохладнее, +4…+9 °C.

Во вторник, 7 марта, за фронтами вторгнется гребень антициклона и обеспечит спокойной погодой. Но температурный фон по сравнению с понедельником понизится на 1 — 4 градуса.

В ночь на среду с районов Китая на Хабаровский край сместится очередной циклон, Приморье окажется под влиянием его фронтальных разделов, в центральных районах пройдет снег с дождем. Ночь ожидается теплая, +2…-7 °C.

Во Владивостоке в понедельник будет туманно, не исключена морось. Минимальная температура 0…+2 °C, максимальная +4…+7 °C. Во вторник без осадков.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что 7 и 8 марта погода порадует жителей Приморья и Владивостока плюсовыми значениями температуры воздуха.

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