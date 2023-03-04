На Камчатке автомобиль вылетел в кювет, погибли два человека

Полиция и прокуратура организовали проверку. Фото: УМВД России по Камчатскому краю

Авария со смертельным исходом произошла 4 марта на Камчатке. Автомобиль врезался в уличный фонарь и вылетел в кювет, из-за чего погибли два человека. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Камчатке, ДТП случилось в районе 34 километра трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково. По предварительной информации, водитель Toyota Sprinter не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу, врезался в фонарь, после чего машина вылетела в кювет.

Из-за аварии погибли два человека: 23-летний водитель и его 21-летний пассажир. В машине также был 17-летний подросток, которого госпитализировали с тяжелыми травмами.

По информации камчатской прокуратуры, рассматриваются несколько версий, что стало причиной ДТП: неисправность автомобиля или превышение скорости.

По факту аварии проводится проверка, также прокуратура проследит за исполнением законодательства о безопасности дорожного движения в части обслуживания трассы.

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